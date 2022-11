Edicto de Jesús A

En el expediente de número JE3-09-145/2019 formado con motivo de la demanda laboral promovida por JESÚS ALBERTO LÓPEZ ESPINOZA Y OTROS en contra de MARISELA CHÁVEZ CHÁVEZ Y OTRO, para garantizar el crédito que les corresponde a los actores, se determinan LAS ONCE HORAS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble consistente en: UN LOTE DE TERRENO NUMERO 02, No. MANZANA F, CON SUPERFICIE DE 231.140, UBICADO EN CALLE JAZMIN DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO PALMA REAL, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO, EN CABO SAN LUCAS DEL PLANO OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN BAJA CALIFORNIA SUR, CON LAS SIGUIENTES DEDIDAS Y COLIDANCIAS: AL NORTE: EN 26.09 METROS CON LOTE NUMERO 01 DE LA MZA F; AL ESTE: EN9.04 METROS CON LOTE NÚMERO 1-A Y AL OESTE: EN 9.00 METROS CON CALLE JAZMIN, CON UNA DISTRIBUCIÓN; SALA, COMEDOR, COCINA, 2 ½ BAÑOS, TRES RECAMARAS Y TERRAZA, con los siguientes datos registrales: Inscripción número 94, volumen 107, sección segunda, de fecha 09 de Septiembre de 2007.

Siendo el importe total del avalúo pericial, la cantidad de $2,914,142.97 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.)

Será postura legal la cantidad de $1,942,761.98 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.), que es el importe de las dos terceras partes del avalúo-

En la inteligencia que la publicación del edicto de remate en el periódico deberá hacerse utilizando fuente de letra legible y de tamaño no menor a ocho puntos, con el apercibimiento que, de no cumplir con este requisito, se tendrá por no realizada las publicaciones, con la consecuencia de no celebrarse la audiencia de remate-

SE CONVOCAN POSTORES. –

ATENTAMENTE

GUASAVE, SINALOA, A 27 DE OCTUBRE DE 2022

EL SECRETARIO AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL

NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN

Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

LICENCIADO ROBERTO VALDEZ COTA.