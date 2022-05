Educadores deben aprender a comunicarse con lenguaje de señas

La XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur acordó enviar un exhorto a la titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, Alicia Meza Osuna, para que adecuen el plan de estudios de las escuelas formadoras de docentes y que estos aprendan a usar el lenguaje de señas mexicanas; el objetivo es brindar una educación inclusiva.

La iniciadora del tema fue la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, quien habló de las dificultades que enfrentan los estudiantes con algún tipo de discapacidad auditiva por no recibir atención especializada.

“¿Qué hacer cuando el alumno tiene una discapacidad auditiva y no puede mantener una comunicación efectiva con los docentes si utilizan un lenguaje verbal? La respuesta es clara, los docentes deben utilizar un lenguaje que entiendan sus alumnos, en este caso el lenguaje no verbal o la lengua de señas mexicanas pero si los docentes no tienen el conocimiento del lenguaje de señas, ¿qué es lo que se debe de hacer?”, expuso en tribuna.