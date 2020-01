Ejercerá Ayuntamiento este 2020 presupuesto de egresos por 2 mil 445 mdp

San José del Cabo.- En el presente ejercicio fiscal 2020, el Ayuntamiento de Los Cabos ejercerá un presupuesto de egresos de 2 mil 445 millones de pesos, de los cuales 370 millones serán para obra pública, 153 millones para recursos del Ramo 33 y 89 millones para programas operativos anuales, los denominados POAS, así lo reveló el tesorero municipal Rigoberto Arce Martínez.

“Todos estos recursos que son alrededor de casi 600 millones de pesos, todavía viene el trabajo del ejercicio 2020 que se van a discutir a dónde se van a ir, cómo se van a gastar, si se va a pavimentar o se va a construir algo, o bien se van a destinar a recuperaciones de espacios públicos, es un tema que viene, ya hay un documento citando a la dirección general de Obras Públicas y Desarrollo para discutir el tema”, citó.

En cuanto al gasto corriente, dijo que algunos ediles cuestionaron que se irá el 75 por ciento, ante lo cual sostuvo que no se oculta nada y gasto corriente es todo lo que significa la operatividad del municipio, no es un gasto tirado a la basura, recalcó.

“Es el costo de la deuda que se tiene con un crédito bancario que viene del 2009 y que hoy importa 320 millones de pesos, no necesariamente implica que sea el 75 por ciento del gasto corriente, cuando se dice el gasto corriente se cree que se tira a la basura, de ninguna manera, están los sueldos de los trabajadores, está el combustible, el mantenimiento de vehículos, toda la operatividad incluyendo el alumbrado público, las lámparas y todo lo que implica la operatividad municipal”.

En cuanto a los materiales y suministros que es con lo que trabaja Servicios Públicos y en todas las áreas, se destinarán 248 millones de pesos. En tanto que en servicios generales que son mantenimiento, 455 millones de pesos, que es toda la operatividad municipal, el mantenimiento necesario y esto es cada año.

Resumió que el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020 se distribuirá de la siguiente manera: para obra pública el 15 por ciento, de ahí puede determinarse un incremento del Ramo 33 se puede hacer obra pública, comprar camiones, pipas, vactor o bien construir vivienda como lo hicimos en este año.

Para servicios personales o nómina se destinará el 33 por ciento, en materiales y suministros el 10 por ciento, servicios generales el 19 por ciento, ayudas sociales el 13 por ciento, bienes muebles 3 por ciento, otras provisiones 5 por ciento, aportaciones y deuda pública el 2 por ciento, bajo esos rubros se aplicarán los recursos para el ejercicio 2020.

También explicó que los recursos por 370 millones de pesos para obra pública tienen 3 fuentes de financiamiento:

1.- Un monto por 272 millones 438 mil pesos son participaciones federales o Ramo 28, que es el equivalente al (4%), parte de esta participación federal se destina a obra pública.

2.- 32 millones 327 mil pesos son de ISR participable, el impuesto que se le quita a trabajadores se regresa al Ayuntamiento para operatividad, este Ayuntamiento lo destinará a obra pública

3.- Un total de 65 millones 234 mil pesos que son de recursos propios, los impuestos que el Municipio cobra.

Todo esto da una suma de 370 millones que próximamente se discutirá en Cabildo para sacar el acuerdo de las obras que se implementarán con estos recursos.