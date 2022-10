Ejidatarios de BCS denuncian que gobierno estatal los engañó

Durante la rueda de prensa que ofreció el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Humberto Adán Peña Fuentes; la comisionada del ejido La Purísima, Mareli Higuera Arce, interrumpió al funcionario federal para reiterar la postura de los ejidatarios sobre su negativa a que conviertan sus tierras en Área Natural Protegida (ANP), y acusó al gobierno estatal de mentiroso.

“Un ejidatario que no va y se parte el lomo para juntar leña, no come ese día. Entonces él (Víctor Castro Cosío) no es nadie para decir que no tienen derecho a vender, es como si yo voy y le digo que su casa no la puede vender”, declaró al ser entrevistada por representantes de los medios.