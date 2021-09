Ejidatarios de CSL denuncian a empresa que ofrece tierras ejidales

Héctor Essau González Arvizu, representante legal del Ejido de Cabo San Lucas, dio a conocer que la empresa Los Zalates no puede negociar tierra ejidal, por lo que exhortó a quienes viven en zonas irregulares a que no se dejen engañar, esta empresa dice tener tierras en venta, negociando una superficie de 300 hectáreas, dejando en claro el entrevistado que ejidatarios no reconocen esas ventas.

Explicó que desafortunadamente han tenido demasiada tierra invadida, en el que personas ajenas al Ejido de CSL se aprovechan de la buena fe de las personas que buscan un espacio para establecer su vivienda.

“Hay invasiones que tienen bastantes años y que son el Caribe Bajo, 16 de septiembre y real unidad, en esas zonas se va implementar los procesos para regularizar la zona a favor de las personas que están habitando con una contraprestación a favor del Ejido de Cabo San Lucas, esa tierra ha sido del Ejido desde que fue otorgado por resolución presidencial, por lo que se tendrán que hacer acciones conforme derecho y con el apoyo de las autoridades cuyo objetivo es que las personas tengan seguridad en la tenencia de la tierra”.

Aseveró que se requiere de una obra de canalización en arroyo Salto Seco que evite escurrimientos en zonas asentadas de manera irregular y que se encuentran en zonas inundables, ya que sólo así podría llevarse la regularización de esas áreas, dejando en claro que el Ejido no está a favor de regularizar tierras que estén en riesgo.

Indicó que hay otras invasiones provocadas por una empresa que se llama Los Zalates, empresa que había celebrado un contrato con el ejido sin embargo el Tribunal Agrario declaró rescindido el contrato debido a que la inmobiliaria incumplió con los pagos que tenía comprometido con el Ejido, incluso había prometido la construcción de las obras de canalización del arroyo.