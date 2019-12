“Ejido de San José del Cabo no puede hacer nada para evitar que pseudolíderes vendan lotes en zona de riesgo e invasión”: Ángel Salvador

San José del Cabo.- Ángel Salvador Ceseña, presidente del Ejido San José del Cabo indicó que pese a que el Ejido es propietario de algunos lotes que ya han sido invadidos en el vado de Santa Rosa destacó que no tienen contemplada regularizar esta zona, debido a que se trata de terrenos que están en zona de riesgo y alto riesgo ya que destacó que no hay manera de ubicarlos en otra parte, pues para realizar dicha acción indicó que deberían de trabajar en coordinación con las autoridades competentes, así como buscar una alternativa para ofrecerles el mismo lote en otro lugar con todos los servicios básicos, enfatizando además que el Ejido no puede hacer nada para evitar que los seudolíderes sigan comercializando esos lotes en zona de riesgo.

“Para que el Ejido regularice los lotes que le pertenecen en el vado de Santa Rosa que ya han sido invadidos, tendríamos nosotros que ofrecerles alguna alternativa como la reubicación en un lugar que no está en zona de riesgo y sobre todo que tenga todos los servicios básicos para lo cual hay que trabajar en coordinación con las autoridades competentes, y es por ello que como Ejido no se tiene la intención de regularizarlos”.

Indicó que las familias que habitan estas zonas de invasión y que se encuentran en riesgo son derivadas y responsabilidad del líder que les vendió. De igual forma compartió su opinión con relación a los pseudolíderes que hasta la fecha han lucrado con la necesidad de las personas de adquirir una vivienda y compran un pequeño terreno en zona de invasión y que además está en un área de riesgo:

“Es problema de ellos, ahí pues la gente se deja; nosotros no podemos decir nada ahí es pues la propia gente que se deja fregar, y disculpen la expresión pero pues ni modo, por qué más le creen al diablo que a Dios”.

Resaltó que incluso no se ha tenido un acercamiento con las autoridades para regularizar dicha zona