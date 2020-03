El actor protagonista de ‘Harry Potter’ se sincera sobre su alcoholismo

Según sus propias palabras, fue el pánico a que la franquicia terminase lo que causó que su consumo de alcohol se disparara.

“Definitivamente creo que la mayor parte de mi afición a la bebida hacia el final de Potter y durante un tiempo después de que terminara se debió al pánico y al no saber qué hacer luego, y no estar lo suficientemente cómodo en lo que era como persona para mantenerme sobrio”, relató Radcliffe en una entrevista en la radio británica.

Radcliffe continuó explicando que era “raro” darse cuenta de que tenía que dejar de beber a una edad tan temprana pero que fue “muy, muy feliz” cuando lo hizo.

“Si salía y me emborrachaba, de repente me daba cuenta de que la gente se interesaba, porque no se trataba de un borracho cualquiera, sino de ‘oh, Harry Potter se está emborrachando en el bar'”, confesó Radcliffe, y agregó que su papel como Harry Potter “causaba un interés ligeramente burlón”.