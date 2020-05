El anuncio de López-Gatell que confirma el inicio de “la nueva normalidad” el 1 de junio

Últimos días de la Jornada Nacional de Sana Distancia

Nos quedan 8 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia; debemos aprovecharlos quedándonos en casa para evitar contagios de #COVID19. En el Valle de México y zona conurbada, donde la intensidad de transmisión es mayor, es fundamental permanecer fuera del espacio público.

