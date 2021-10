El “Asesino con Arco” mata a 5 personas en Noruega

Este miércoles un hombre armado con arco y flechas mató a cinco personas e hirió a dos -quienes se están recuperando en el hospital-, al sureste de Noruega. Entre las víctimas, 4 de ellas eran mujeres y un hombre de entre los 50 y 70 años, que es uno de los heridos que se recupera en un Hospital de Kongsberg.

Los heridos también fueron trasladados a hospitales cercanos y al lugar de los hechos se desplazaron decenas de patrullas, así como ambulancias y helicópteros para atender a las víctimas.

El incidente ocurrió a las (16:30GMT). El hombre usó un arco, flechas y otras armas. Tras los ataques la dirección de la policía señaló que había ordenado a los agentes de todo el país que portaran armas de fuego para prevenir cualquier percance.

🇳🇴 — BREAKING: Several killed and injured in Kongsberg, Norway after a man shoots people with bow and arrow. The attacks occurred over a “large area.” Attacker now in custody. Police have not ruled out a possible terrorist background.

