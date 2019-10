“El cáncer de mama lo enfrenté con valentía y me apoyé en Dios y mi familia” Silvia Elena Flores, sobreviviente de esta enfermedad

San José del Cabo.-Tras haber padecido cáncer de mama, Silvia Elena Flores nos cuenta cómo enfrentó esta enfermedad, que nunca pensó padecer. Entrevistada en el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, invita a todas las mujeres realizarse las revisiones médicas y auto explorarse para detectar a temprana edad alguna mala situación en el seno.

‘’Cundo me dieron la noticia fue muy fuerte para mí, porque el hecho de escuchar la palabra cáncer, lo relacionas con que te vas a morir; en ese sentido me repuse y por fortuna me dijeron que en seis meses iba a estar bien, porque el cáncer estaba encapsulado. Me dieron las quimioterapias y la operación; importante decir que todo el proceso estuve muy apoyada en la familia, amigos y Dios, y siempre muy positiva de que saldría de esta enfermedad’’.

En ese sentido, Silvia reiteró la invitación a todas las mujeres para acuden al médico a hacerse las revisiones o auto explorarse en casa.

“En verdad les digo que si detectan algo en su seno acudan de inmediato al doctor, ya que si el cáncer se detecta cuando va empezando es más fácil erradicarlo; no tengan miedo, a mí me ocurrió cuando me sentí una bolita, no quería ir, yo sabía que algo no estaba bien y cuando me hicieron todos los estudios escuché esa palabra que nos aterroriza, que se llama cáncer, pero hoy puedo decir que con mucha fe y el apoyo de mi familia y médicos después de 6 años, logré salir de esta enfermedad”.

Después de 6 años de que le anunciaran el diagnóstico de cáncer de mama, Silvia actualmente goza de buena salud, no obstante, continúa haciéndose revisiones médicas, como una forma de prevenir.