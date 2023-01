Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán pide ayuda a AMLO para regresar a México

José Refugio, abogado del líder del Cártel de Sinaloa, transmitió este martes la supuesta petición de Joaquín “El Chapo” Guzmán para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador solicite su extradición a México derivado a que en Estados Unidos han sido violados sus derechos humanos.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva el abogado narró los hechos por los que supuetamente Guzmán ha pasado los últimos seis años estando en prisión

“De abril a la fecha lo han sacado un corralito que mide dos metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por 2 horas, pero no le pega el Sol; la comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo se las sacaron para que no estuviera molestando”.