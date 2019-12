El Congreso aprueba la revocación de mandato propuesta por los diputados federales

Permite que la ciudadanía se mantenga vigilando y monitoree la acción pública

El pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen que presentó la Comisión de Puntos constitucionales y de Justicia relativo a la minuta con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la constitución política en materia de consulta popular y revocación de mandato, enviada por la Cámara de Diputados.

La diputada Perla Flores Leyva, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, fue quien dio lectura al dictamen,puntualizando que la revocación del mandato permite que la ciudadanía se mantenga vigilando y monitoree la acción pública.

“La revocación del mandato se convierte en una posibilidad de influencia en el representante, de reivindicar ese poder ciudadano, ratificar a su gobernante o removerlo, dando seguimiento a sus acciones”.

Expuso que los integrantes de esta Comisión de dictamen después de analizar la Minuta con Proyecto de Decreto, consideraron que la revocación promueve que los ciudadanos se mantengan informados y jueguen un papel central en el proceso de gobierno.

Las reformas implican al primer párrafo, el apartado 1o en su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. Y 5o., de la fracción VIII del artículo 35; la fracción 111 del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, el primer párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción 1, del párrafo segundo del artículo 116; la fracción 111 del Apartado A, delartículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción 111 del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fue aprobado por 18 votos a favor y tres abstenciones de la fracción del PAN y la representación del Partido Humanista.