El coronavirus aplaza el estreno de la nueva película de James Bond

En un comunicado, los estudios MGM y Universal y los productores de la película, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron que “después de una cuidadosa ponderación y una evaluación exhaustiva del mercado cinematográfico mundial, el lanzamiento de No time to die se pospondrá hasta noviembre de 2020″.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020