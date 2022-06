El discurso de Morena de transparencia y no corrupción es falso: PAN

La coalición Va por México, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció una “moratoria constitucional”, es decir, un paro para no impulsar ni respaldar ninguna iniciativa que pretenda reformar la Constitución. Por ello, enfatizó que no aprobará la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este mismo sentido la presidenta estatal del PAN en la entidad y senadora de la República, Guadalupe Saldaña Cisneros, comentó que sólo se apoyará en las iniciativa que busquen garantizar el bienestar de los ciudadanos, recalcando que van hacer una oposición fuerte y contundente.

Para la legisladora federal las estrategias que está implementando el gobierno federal son erróneas, recalcando que en el caso del tema de la seguridad no se está aplicando las leyes necesarias que entreguen resultados favorables para la comunidad.

“Definitivamente la estrategia de seguridad nacional es errónea, no está dando resultados. Necesitamos que se le dé la vuelta de que funciona y que no funciona, tratando de reestructurar algunos planteamientos que se han hecho sobre a los que delinquen. También en ese tema es irreductible, ahí están los datos dónde en un país que se ha militarizado y no se ha tenido resultados satisfactorio.”

Referente al tema sobre las acusaciones que se dieran a conocer en un medio nacional sobre que el Subsecretario de Economía de Baja California Sur, Alonso Gutiérrez Martínez, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el Instituto Nacional Electoral (INE), por presuntamente usar empresas fantasmas para recibir recursos y fondear gastos de campaña durante el proceso electoral del 2021; Guadalupe Saldaña comentó que el discurso de no corrupción que maneja el el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es totalmente falso al nunca transparentar en su totalidad los recursos que son utilizados tanto en sus compras como programas sociales.

“Yo creo que el discurso ese de Morena de transparencia y no corrupción pues es falso porque lo aplican solo para criticar a los de enfrente, a los que les incomodan. Lo hemos visto y no lo aplican con ellos; eso de cero corrupción y transparencia no entra cuando no licitan las compras de los gobiernos, más del 70% de los recursos los dan de manera directa y con falta de transparencia.”