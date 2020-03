El esposo de Nelly se quedó sin trabajo y requiere despensa para alimentar a sus dos hijos

Cabo San Lucas.- Nelly vive cerca de la autopista Cabo San Lucas -San José del Cabo, tiene tres años que llegó junto con su familia para habitar un terreno que, si bien no es comprado, pagó un enganche por el traspaso.

Nelly dice que está preocupada “Mi esposo se quedó sin trabajo, porque en la obra que estaba trabajando le dijeron que durante dos semanas se suspendía y nosotros vivimos del trabajo de él”.

“Yo sí me desespero porque esta semana no habrá dinero, tengo dos hijos; aunque tengo frijoles los niños tienen dos y cinco años, ellos toman leche y todavía el pequeño usa pañal”.

“Nosotros nos venimos de un pueblito de Guerrero; a mi esposo como a muchos de los que llegamos, hubo uno que se vino primero, y en el caso de mi familia fue el primo de mi esposo quien le dijo que aquí había trabajo “.

“Llegamos con el primo y estuvimos como dos o tres meses no recuerdo, pero nos dieron techo y ya fue como a mi esposo le ofrecieron el traspaso de este terreno “.

“Supimos mis vecinos y yo que en la delegación iban a entregar despensas para los que no teníamos trabajo y pues nos anotaron, pero dijeron que la Alcaldesa iría a entregarlas personalmente”.

“Entiendo que son para madres solteras, pero nosotros nuestros esposos se quedaron sin trabajo, lo poco que se pudo comprar para que no se eche a perder fueron frijoles y arroz, pero por eso fuimos, porque sí necesitamos el apoyo”.

“Aquí estamos en la invasión de Las Antenas, así le dicen aquí, entramos todos por el súper grande que está hasta allá para que mejor se ubiquen”.

“Lo que queremos que nos apoyen con una despensa, no estamos pidiendo nada exagerado y es porque en verdad lo necesitamos; de hecho, quería ponerme a vender algo de comida, pero pues todo es inversión”.

“Mas, me da pendiente que ojalá sí le devolvieran el trabajo a mi esposo, si no se lo dan no sé qué vamos hacer”.

“Dicen que nos tenemos que lavar las manos y tener limpio, pero eso significa que paguemos más tinacos de agua y así nos lo cobran caro y todavía no todas las semanas pasa el de la pipa”.

Para Nelly Mora, estos días de cuarentena la tienen afligida porque contaba con que su esposo siguiera trabajando, pero fue en estos días que le comunicaron que deberían de presentarse hasta dentro de dos semanas; y así como ella, muchas madres de familia se encuentran en plena encrucijada.