“El mayor reto ha sido ser madre y trabajar para una plataforma digital siendo mujer”: Alix Murillo

Alix Murillo Reyes, madre de familia de 2 adolescentes y 1 niño quien además desempeña dos trabajos para darle una mejor calidad de vida a sus hijos compartió que uno de sus empleos es de socia conductora de una plataforma digital.

“Soy Uber de medio tiempo, tengo 3 hijos, tengo este trabajo de medio tiempo porque decidí darles una mejor calidad de vida a mis hijos y cuando llegó a Los Cabos decidí invertir en este proyecto y ha sido algo muy bueno para mí porque he conocido a muchas personas que me ha abierto también como otras expectativas de vida; por las tardes soy secretaria y madre de 3 hijos, 2 adolescentes que van en preparatoria y el más chiquito está en 6to de primaria; yo enviude hace 3 años y desde entonces he trabajado de tiempo completo”.