El mexicano Isaac Alarcón convocado por Vaqueros de Dallas

Monterrey.- El nuevo jugador mexicano de Vaqueros de Dallas, Isaac Alarcón, aseguró que el nivel del futbol americano en México es alto, y que la diferencia con el de Estados Unidos es menor de lo que esperaba.

“Tuve la oportunidad de entrenar con los demás atletas del programa, sin quitarle mérito me di cuenta de que el nivel no es muy diferente. En México no estamos muy lejos, creo que sí se puede y me voy a esforzar para poder abrir esa puerta y que empiecen a voltear a México”, comentó para un canal deportivo.

Alarcón, tacle ofensivo surgido de Borregos Salvajes del ITESM-Monterrey, no pudo evitar emocionarse al contar cómo se enteró de que sería parte de uno de los equipos más emblemáticos de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) a partir de la próxima temporada.

“Estaba con mi familia en la sala de mi casa, cuando acepto la llamada, veo a una persona sentada y de fondo se ven puras cosas de los Cowboys y me emocioné”, recordó.

Y explicó que “no sabía ni quién era, después me dijo que era Will McClay, el vicepresidente de los Dallas Cowboys; me felicitó porque había sido seleccionado y que ya me querían recibir en el equipo”.

Finalmente, aseguró que poner el nombre de México en alto y dar a conocer al país como un generador de talento para la NFL es una de sus motivaciones diarias, para dar lo mejor de sí en cada entrenamiento.

“Que sepan que en México hay muy buen (futbol) americano, quiero poner el nombre de mi país en alto y eso me motiva a entrenar más duro todos los días”, culminó.