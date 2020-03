El planeta se enclaustra y espera llegar al pico de la epidemia

Foto: afp.com/es

Internacional (afp).- El temor a una recesión en Alemania y la parálisis en Estados Unidos lastraban las bolsas este lunes, mientras cuatro de cada diez habitantes del planeta debían enclaustrarse con la esperanza de doblegar la progresión de la pandemia COVID-19.

El balance de casi 35.000 muertos no para de crecer, en particular en Europa con más de 25.000 decesos, las tres cuartas partes concentrados en España e Italia.

En ese marco nada parecía tranquilizar a las bolsas europeas, que operaban en rojo el lunes, al igual que los mercados asiáticos, pese a que Wall Street abrió en verde.

La economía alemana, lmotor de Europa, podría derrumbarse entre un 2,8% y un 5,4% en 2020, según el comité de expertos que asesoran al gobierno de Angela Merkel.

Con al menos 140.000 estadounidenses infectados de los más de 700.000 casos oficialmente reportados en el mundo, el presidente Donald Trump ha dejado de tomarse el coronavirus a la ligera.

Según su asesor sobre la pandemia, el doctor Anthony Fauci, el nuevo coronavirus podría provocar “entre 100.000 y 200.000” muertes en la primera potencia mundial, que ya registra 2.400.

El miedo a que la locomotora mundial se detenga también influía en los precios del petróleo. El barril de Brent cayó el lunes a 22,58 dólares, unos valores que no se veían desde 2002.

Con más de 3.380 millones de personas instadas a quedarse en casa, en torno al 43% de la población mundial, los transportes están prácticamente paralizados y la demanda de oro negro también.

Pero el confinamiento es difícil de cumplir en numerosos países, en especial en África y América Latina.

“Hubiéramos preferido pasar estas tres semanas en nuestro pueblo, donde no necesitamos comprar todo”, dice Most Jawure, que espera un autobús que no viene. “No puedo alimentar a mi familia si no trabajo”.