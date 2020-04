El retraso de pagos a jubilados se trató de una inconsistencia en el sistema, ya fueron subsanados

Edith Velázquez

La Paz.- CPS Noticias se acercó a la Unidad de Atención al Derechohabiente del Issste, luego de recibir denuncias a nuestra línea de atención en la que reportaban el retraso de pagos a jubilados y pensionados.

Ante tal situación, Alfredo Ruiz jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), adelantó que se trató de una inconsistencia en el sistema y fueron subsanados posterior al registro de la queja presentada directamente por los jubilados y pensionados.

“Hay algunos casos, algunas inconformidades que se han presentado con respecto a un problema que hubo en el Registro Nacional de Población, una inconsistencia que generó que el Instituto no emitiera algunos pagos de pensión, esos se están subsanando a partir de la presentación de la queja directamente por los jubilados y pensionados”, informó.

Referente a los retrasos, precisó que no se ha modificado el calendario de pagos, por lo que la próxima fecha de pago corresponderá para finales de abril de manera electrónica.

“Anualmente el Instituto genera un calendario de pagos de jubilados y pensionados, no se ha modificado el correspondiente al 2020. El próximo pago de la pensión correspondiente al mes de mayo será pagado el 29 de abril, dispersado de manera electrónica. Y para el próximo mes, el 29 de mayo estaremos en posibilidades de pagar la subsecuente”, declaró.

En ese sentido precisó que el área de Afiliación, Prestaciones Económicas y Pensiones está trabajando de manera normal; en el caso de pensiones, en el otorgamiento de la generación de una pensión nueva. En lo que respecta a la Afiliación y Prestaciones Económicas, del mismo modo continúa operando durante esta contingencia sanitaria para no desatender a los derechohabientes, no obstante, bajo el manejo de guardias.

Aprovechó para recordar las líneas telefónicas para presentar sus inconformidades al 12 21307 en la Unidad de Atención al Derechohabiente y de manera directa la oficina de pensiones.