El sexo me da risa

p>Cosas de viejos

Como en cualquier juego de azar, que implica la inteligencia, puedo afirmar: La jugada estaba cantada.

López Obrador nos dijo a todos lo que haría con la reforma electoral.

Pero, pocos, muy pocos, alcanzan a comprender por qué no saben de béisbol que se maneja a base de puras señales ni comprenden la profundidad del lenguaje y su contenido: el significado y el significante.

No comprenden el lenguaje de las palabras.

He hablado en este espacio de la Semiótica y vuelvo a definirla: Es la Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción.

Es pues, simple y sencillo, la Teoría general de los signos.

La aterrizo: sin haber estudiado Comunicación todos comprendemos los signos, que no es más que un lenguaje que utiliza mensajes convenidos.

Todos sabemos o tenemos la noción de los signos, que no es más que el lenguaje.

El lenguaje tiene un significado y un significante, que son:

1. El significante es la traducción fónica de un concepto. Es una palabra, un mensaje articulado que se expresa con la voz o una imagen.

2. El significado es el correlato mental del significante. Es lo que significa para nosotros, porque usamos un lenguaje convencional o convenido.

El claro ejemplo es el semáforo que todos conocemos: un aparato que tiene tres colores para regular el tráfico vehicular. Lo conocen los conductores y los peatones. Esto es el significante.

Cada color nos da un mensaje: el verde es el pase libre; el ámbar es la señal de prevención; y el rojo es la señal de alto. Todo vehículo debe parar para dar el paso a otros vehículos o a los peatones. Esto es el significado.

Hago una observación: Todo aquel que estudió Ciencias de la Comunicación recibe clases de Semiótica, clases de Teoría del Lenguaje, clases de Lógica.

El resultado es una forma diferente de ver la realidad y leer a su interlocutor.

Es lamentable que hoy las escuelas de Comunicación ya no den clases de Semiótica ni de Teoría del Lenguaje, ni de Lógica.

Tan lamentable como el que las escuelas de Derecho han quitado las materias de Ética, Derecho Romano y Lógica.

Y abrevio: un periodista puede aspirar a ser periodista, porque no tiene siquiera nociones de la Teoría de la Comunicación. No sabe lo elemental: hay un mensajero y un receptor que se comunican a través de un vehículo (medio por el que se comunican), y que en una simple plática hay un feedback (retroalimentación): tú me preguntas y yo te contesto tu pregunta, eso es la retroalimentación.

Ese proceso de comunicación puede verse afectado por el “ruido”. El ruido son las interferencias en la plática que pueden ser ortográficas, semánticas, sicológicas, conceptuales y de otro orden.

Esto es que cuando plática un chilango y un jarocho la comunicación es ágil y comprensible, porque en esencia usan el mismo lenguaje convencional.

Pero cuando habla un jalisciense con un oaxaqueño la plática es más difícil, porque utilizan el mismo español pero no el mismo lenguaje convencional. Una misma palabra tiene significados diferentes, tienen referentes diferentes: uno come menudo y el otro come mondongo, que en esencia no es más que el mismo caldo de panza de res.

Ahora bien, cada vez que hablamos usamos mínimo dos tipos de lenguaje: el corporal, hablamos con el cuerpo; y el verbal, hablamos con las palabras.

Esta relación constituye la unidad del signo lingüístico, del mensaje comunicado.

LAS MAÑANERAS, UNA VERDADERA CLASE

En verdad ver Las Mañaneras resulta un ejercicio interesante. Todos los días, de lunes a viernes, e incluso en las giras de trabajo de fin de semana, el presidente rinde un informe del Estado que guarda la Nación.

Es en suma interesante porque van periodistas, ciudadanos e incluso académicos, que preguntan y el presidente les responde.

Invariablemente, el presidente da un mensaje, aporta datos y cifras, bosqueja proyectos y dice la verdad, su verdad.

El presidente hace uso de la semiótica. Nos habla a través de signos y símbolos, porque generalmente hace uso de metáforas, moralejas, citas literarias, versículos bíblicos, pero ante todo da un pasaje de la historia nacional y la interpreta.

Esta es una de las razones por que la oposición moralmente derrotada (PRIANRD) nunca le atina a ganarle un paso al presidente en su juego.

Lopez Obrador usa un doble significado en su lenguaje, un significado popular para que todos entiendan y un lenguaje culto lleno de referencias bibliográficas.

López Obrador es un egresado de Ciencias Políticas, al que se debe sumar su cultura y que ha escrito unos 18 libros, los más han estado entre los más vendidos.

La oposición chachalaca se distingue por su poca inteligencia y poca cultura. Son reaccionarios porque responden a reacciones. Por eso López Obrador les marca la agenda del día.

A esto se suma que se alimentan de la información que les dan los medios de comunicación de La Mañanera.

La oposición se alimenta de la información que les dan los iletrados de la Comunicación, que no alcanzan a comprender que un simple manejo de la cámara de televisión lleva implícito un mensaje: la toma exhibe el rostro del presidente, un simple gesto de la cámara, el movimiento de las cámaras, un paneo sobre los asistentes, una panorámica sobre el auditorio y muchos más mensajes.

Lo digo por experiencia personal, pocos muy pocos, conocen a un hombre que en su vida ha leído más de 400 libros.

Ese hombre revoluciona su cerebro y aunque de lento hablar tiene un permanente envío de mensajes, sean los de su equipo, los del escenario, los de sus palabras, los de sus movimientos corporales.

EL VIEJO SABE QUIEN ES PENDEJO

Entrevisté a Don Fidel Velázquez más de 11 veces. Iniciamos con el saludo, seguíamos con las preguntas y terminábamos con las pláticas. De ahí salían las notas, el reportaje, la entrevista, el artículo de opinión y más.

Rafael Yerena Zambrano, líder de la CTM local entonces, usual testigo de las pláticas, como vio que se extendía nuestra plática susurro “Don Fidel siempre es paciente”.

De excelente oído el viejo lobito, sin mirar a Rafael, comentó en voz alta “porque no es pendejo. Este chamaco ha leído y sabe razonar. Sabe lo que dice y cuando no quiere decir nada le da vueltas a la plática. Conoce mi estilo”.

Esa es la característica de López Obrador en Las Mañaneras. Cuando no quiere dar respuesta hace uso de sus habilidades de comunicador, habla mucho, pero no dice nada. Sabe que tiene enfrente a unos tarugos, de los que muchos no han leído y no saben escribir.

Me queda claro entonces porque la oposición no comprende a López Obrador, por lo que muchos lo llaman viejo que chochea o lo tachan de loco.

Lopez Obrador desde el primer momento habló de la Reforma Legal y dejó en claro sus objetivos y más claro dejó que será con apego a la ley.

Hoy ya anunció que la reforma constitucional no le preocupa, porque ya tiene su “Plan B”.

A la oposición moralmente derrotada con la marcha de Defendamos al INE los volvió a exhibir, de que van contra lo que el 70 por ciento de la población quiere.

Dejó en claro que los cambios serán con apego a la ley, por lo que hoy los opositores ya deben tener conocimiento que el peje jugó otra vez con ellos. Los cambios ya están escritos en la ley hoy vigente.

El peje va a hacer los cambios con las mismas reglas que han venido jugando todos estos años.

Les va a ganar con sus propias reglas.

Todo por no leer, por no pensar con lógica, por no preocuparse y comprender que los años hacen la diferencia.

El viejo ya se tripeó a la oposición iletrada, que no sabe comunicarse y que no comprenden que una y otra vez son usados como un juego, por no entender el paradigma de los nuevos tiempos.

Mañana revisaremos los objetivos electorales del peje, sus fines políticos y las reglas con las que está jugando.

Moraleja: Lo nuevo siempre sale caro, porque lo viejo ya está probado y lo conoces.

Lo triste es que ese viejo con muchos males, tiene batería de sobra. Su cerebro es incansable y no cualquiera le aguanta el paso.