El tramo carretero “El Tezal”, una vía de comunicación temeraria

Alfonso Terrazas, director del Country Club de Cabo San Lucas dio a conocer que el Corredor Turístico Cabo San Lucas – San José del Cabo, es una vía que siempre ha presentado una serie de altos riesgos que se han venido arrastrando por años y que hoy están fuera de control debido a la mala planeación y que ha desencadenado situaciones temerarias ante el alto tránsito vehicular, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe actuar de manera contundente con soluciones integrales y no con respuestas a medias.

Detalló que el caos vial que se presenta en algunos puntos de El Tezal, es una situación incómoda y complicada que ha estado presente por varios años, rayando en lo altamente peligroso debido a situaciones lamentables que están ocurriendo, incluso días recientes se tuvo una serie de inconformidades ante la colocación de uno reductores de velocidad que no fueron colocados ni por la SCT como tampoco por desarrolladores del Country Club.

“Lo digo como ciudadano como director del desarrollo y como alguien que tiene la responsabilidad de pedirle a una autoridad competente venga y resuelva situaciones más graves, como los pasos a desnivel que no existen para poder ir y venir, pasar de un lado a otro de la carretera como debe de ser”.

De igual modo dijo que el crucero que hay abajo del puente que está muy cerca del Country, está ocasionando graves accidentes, la gente está viviendo una situación temeraria para cruzar las vías de comunicación y con un riesgo altísimo.

“El que señalen unos reductores de velocidad como algo que ocasiona un peligro extraordinario, en verdad no se ve como tal, cuando hay otras cosas más graves y que siguen sin atenderse y que seguirán pasando; como todos sabemos hay una migración masiva de personas que vienen del interior de la República y que se está evidenciando todos los días, ocasionando obviamente situaciones más delicadas y cada vez más graves”.

Añadió que el desarrollo que él representa tiene más 30 años presentes en la zona de El Tezal y han visto como la vía de comunicación ha sido modificada supuestamente para bien, sin embargo, la situación ha sido muy caótica que se acrecentó ante la creación de un acceso de desincorporación del carril de alta a las vías laterales, así que los topes que había en el lugar desaparecieron; es decir los topes ya habían estado ahí.

“La SCT debe venir y hacer una visita oficial con quienes considere pertinente, ya sea autoridad municipal y estatal, para que realmente hagan un análisis detallado de lo ocurrido para que den solución íntegra y no parcial como se ha venido dando por años, recordando que frente a Country Club se tuvo un crucero, incluso ya había semáforos, todo eso se eliminó porque se trataba de mejorar, pero al mejorar caímos en otra cosa más peligrosa”.

Concluyó que incluso en 2019 la SCT hizo el compromiso de colocar topes en esa zona debido para regular el tránsito vehicular, para disminuir el riesgo, sin embargo, no han cumplido y lo más serio que no se ha atendido la problemática vial, ya que además se han evidenciado otros problemas serios y que no se están resolviendo.