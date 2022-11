Elecciones internas de Fuerza x México irrumpidas por robo de urnas

Se llevaron a cabo en Baja California Sur las elecciones de dirigentes del partido Fuerza por México, en medio de una jornada electoral llena de actos vandálicos registrados en el municipio de Los Cabos.

El regidor del partido Fuerza por México, Linze Rodríguez denunció a través de redes sociales como un grupo de personas ingresaron a las casillas ubicadas tanto en San José del Cabo, como en Cabo San Lucas causando daños en las urnas al derramarles pintura negra y extrayéndolasde las casillas.

“En en CSL se roban tres urnas más, aprendan a perder. ¿Apoco tanto miedo tienen a que la militancia elija democráticamente? Por eso no los quiere la gente. Por qué no solo traicionan, si no que juegan sucio” público en regidor sin especificar a quien iba dirigido su mensaje.