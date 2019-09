Electrifican La Ballena pero vecinos temen no poder conectarse por adeudos con el Ejido

San José del Cabo.- Los vecinos de La Ballena solicitaron la intervención del gobernador Carlos Mendoza Davis, para que la autoridad ejidal brinde todas las facilidades y puedan contratar el servicio de energía eléctrica, una vez que ya cuentan con las instalaciones entregadas por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, ante lo cual se acordó conformar una mesa de trabajo para aclarar dudas y los 2 mil 800 habitantes puedan ya gozar de este servicio.

Lo anterior debido a que los vecinos externaron su preocupación por los trámites, que dijeron, les está solicitando la autoridad ejidal para poder conectar se al fluido eléctrico.

Uno de los vecinos les ha indicado, que si no tienen el contrato de compra- venta la autoridad ejidal no permitirá que se conecten al fluido eléctrico, pero también se les ha indicado que este trámite lo deben cubrir ante la CFE, por lo que no tienen certeza sobre cuáles son los siguientes pasos una vez que el Gobierno del Estado y federal entregaron la obra a la colonia en su primera etapa.

Aclararon los vecinos que no están en contra del Ejido y del otro grupo de vecinos, simplemente necesitan tener la certeza qué es lo que va a proceder y con quién dirigirse.

Por su parte el gobernador Carlos Mendoza Davis, dijo que es intención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que esta nueva red no quede ociosa, lo ideal es que se utilice y lo que ofreció el superintendente de la CFE es establecer la próxima semana una mesa de trabajo en la colonia e invitar al Ejido para analizar cada caso en específico y buscar la manera como si se puedan conectar a la luz.

“Creo que sería absurdo pensar de que hicimos esta obra para luego meternos en un problema de contratación y no poderles brindar este servicio a las familias”, subrayó el mandatario sudcaliforniano, quien dijo que estas reuniones deberán ser con los interesados y la CFE, porque con quien van a tratar los vecinos de La Ballena para conectarse a la energía eléctrica, no es con el Gobierno estatal y Municipio, sino con la Comisión Federal de Electricidad.

Dijo el Gobernador que estará muy pendiente de los resultados que tengan en esta mesa de trabajo de solución y poder hacer uso de esta obra con una inversión de 5.4 milllones de pesos.