Elefante marino sorprende a bañistas en costas de Mulegé

En días recientes han circulado en redes sociales videos de un elefante marino en la playa El Coyote, en Mulegé. En uno de los videos se observa cómo el animal sale del mar y se coloca sobre la arena. Los bañistas se mostraron sorprendidos y asustados por el hecho.

Al respecto el director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, Francisco Javier Gómez Díaz, mencionó que este ejemplar se encuentra en el área desde hace algunos meses:

“Es un visitante de Sudamérica. Está solito. Al principio lo habían reportado como un animal varado, pero afortunadamente no es así. Es un animal completamente saludable, que ya se avecindó ahí en esas playas, y es una playa que es muy concurrida”, indicó.

En cuanto a cómo deben actuar las personas al encontrarse con el elefante marino, destacó que lo importante es no molestarlo:

“Una de las principales recomendaciones hacia la gente es que tratemos de respetar su espacio. Él no está afectando a nadie; o sea, de repente cuando tiene ganas de salir a descansar lo va a hacer”, apuntó.

Asimismo, hizo un llamado a las personas para que no lo alimenten:

“Tratar de no acosarlo es la principal invitación. Tampoco hay que darle nada de comer, por favor. No hay que acercarle absolutamente nada. Los seres humanos tenemos esa tendencia de ‘Ay, pobrecito. Vamos a darle una cosita o a aventarle un panecito o cualquier cosa’. Por favor, no interactuar con él en ese sentido”, expresó.