Elige Junta de Gobierno al nuevo Director del Instituto Municipal de Planeación

San José del Cabo.- La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (Implan) en sesión de trabajo llevó a cabo la elección del nuevo director del Implan, obteniendo el triunfo con 233 votos, Ussiel Orlando García Moreno, de la Ciudad de México, quien deberá ser ratificado por el Cabildo de Los Cabos.En la sesión se otorgaron 20 minutos para que cada uno de los 6 contendientes respondieran tres preguntas y en base a ello al final calificaron cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno para lograr esta votación. Los participantes fueron: Ussiel Orlando García Moreno, ganador; José Alfredo Baños Francia, obtuvo el segundo lugar con 231 puntos; Víctor Armando Ortíz Ortega, el tercer lugar con 205 puntos; José Juan Medina Cardona, logró 189 puntos; Beatriz González Gilbert 165 puntos y Héctor Saldaña Márquez 165 puntos.

Durante las votaciones se generó una controversia, debido a que los tres votos de gobierno de parte de la alcaldesa Armida Castro Guzmán, del síndico, Alejandro Fernández y la regidora Tabita Rodríguez calificaron con cero puntos a Beatriz González Gilbert, toda vez que puntualizó la Alcaldesa que se podría prestar a malas interpretaciones su participación, toda vez que fue nombrada como encargada de despacho del Implan a la salida de Horacio González Andujo.

Uno de los integrantes de la Junta, Elías Gutiérrez Osuna comentó sobre el bloque de la parte de gobierno para con la participante mujer, ante lo cual la alcaldesa Armida Castro aclaró que no hubo ningún bloque, coincidieron tanto ella como el Síndico y la Regidora Presidenta de la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, en que no podía participar Beatriz González.

Al preguntarle a la Alcaldesa si esa decisión de darle cero puntos a la única mujer participante y de la localidad podría ser interpretada como ‘no apoyo’ a su género, respondió lo siguiente:

“Cuando pregunté me dijeron que iba una mujer y dije qué bueno, lo analizamos, no sabía que era Beatriz, cuando mandan en el primer filtro y descubrí de quién se trataba comenté que ella debió decirme cuando la nombramos encargada de despacho si tenía una aspiración como ésta, que es muy válida y está muy preparada, pero con un cargo no podía participar, por conflicto de intereses, porque la información que dio en la exposición habla que está dentro de la institución, es inequitativo”, planteó.

Ante ello dijo que esta decisión suya no puede tomarse a mal, “al contrario, sería inequitativo que yo hubiera marcado una evaluación, después podían ensuciar el mismo trabajo que Beatriz ha hecho que es excelente”, acotó.

Sostuvo que no encontró ética su participación y coincidieron el Síndico y la regidora y descartó que esto coarte su trabajo, ella pertenece al Implan, pero si hay un conflicto de intereses y si en algo somos muy claras las mujeres es en este tema, no era lo correcto y no se podía avalar.

Sobre las dudas externadas en el seno de la Junta de Gobierno por la decisión de la representación gubernamental, respondió; “si alguien tenía algún interés, algún candidato, con todo respeto ustedes vieron la votación, fue de lo más transparente e histórica, no tenemos un recomendado, al contrario, mi equipo de trabajo tomaron a bien tomar decisiones, no existe un bloque, existe una decisión de cada uno”.

Finalmente comentó la Alcaldesa que se calificó el desenvolvimiento, manejo de escena, manera concisa de dar respuesta y en lo particular le dio una mayor calificación al ganador porque tuvo una exposición clara, conoce de programas para no depender del recurso municipal, supo de qué es lo que adolece Los Cabos.