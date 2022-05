Así afecta la eliminación del outsourcing al reparto de utilidades

La eliminación del outsourcing provocó que muchos trabajadores, aunque siguieran laborando en el mismo lugar, pasarán a ser empleados de un nuevo patrón. Estas modificaciones afectan la manera en la que quienes se encontraban bajo ese régimen están recibiendo el reparto de utilidades. Así lo explicó el abogado Héctor Segovia-Tavera.

Indicó que por esto algunos recibirán esta prestación de dos compañías distintas pese a que en la práctica su empleo fuera el mismo durante todo el año fiscal:

“A partir de que desapareció esa empresa, y yo como colaborador ingresé a una nueva empresa, significa que estuve en dos ejercicios fiscales de dos empresas. Entonces respectivamente me van a pagar el PTU generado de enero a agosto de la empresa número uno y posteriormente, de agosto a diciembre, me tienen que pagar otra parte proporcional de un PTU diferente de una nueva empresa”, manifestó.

El abogado recordó que las empresas de nueva creación están exentas de realizar el pago de utilidades durante su primer año. Mencionó que por esto el trabajador debe analizar la situación particular en la que se realizó el cambio de empresa para la cual labora, pues podría no recibir las utilidades correspondientes a esta nueva compañía:

“Si es una empresa de nueva creación completamente renovada, yo te diría sí estamos en ese supuesto; pero, si se llevó a cabo una sustitución, o más bien, una fusión entre empresa uno y empresa dos, sí estarían obligados a pagar”, explicó.

Otro de los casos en los que no se realiza este reparto es cuando la compañía no genera utilidades. El abogado señaló que si la empresa no se encuentra en las excepciones que marca la Ley Federal del Trabajo, y el colaborador laboró más de 60 días del año fiscal, está obligada a pagar utilidades. De no hacerlo, el empleado puede hacer un reclamo.