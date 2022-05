Eliminar los aranceles no disminuirá los precios de la canasta básica: comerciantes

Como parte de las acciones para hacerle frente al incremento de los precios de los principales productos de la canasta básica, el gobierno federal presentó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este nuevo decreto exenta el pago de aranceles en productos como el maíz, el arroz, leche, tomate, huevo, frijol.

Tan solo el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), señaló que la mayoría de los alimentos que se encuentran en el decreto pagan entre 10 y 20 por ciento de aranceles.

Para algunos comerciantes en el país esta medida no ayudará en mucho a la economía del país, pequeños comerciantes como el sector abarrotero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Los Cabos, a cargo de Armando de la Cruz Navarrete, explicó que muchos productos ya están producidos y que es imposible bajar sus costos; además enfatizó que el caso del municipio es no se verá beneficiado con este paquete, ya que los gastos de operación, flete y rentas son más altos que en resto del país.

“En su momento cuando se comience a dar el tipo de mercado que nos favorezca y que no tenga salida hacia otros países tiene que bajar los costos, porque los costos de producción son de alimentos perecederos, no cuentan con un ciclo de vida prolongado. Esto se va saber en su momento, porque en realidad ahorita no se sabe, para Los Cabos no creo que bajen mucho los precios porque los gastos de operación, flete y todo lo demás son muy costosos. De momento no sabemos cuánto nos va a beneficiar a nosotros como comerciantes.”

En comparación del resto del país, en Baja California Sur los productos sufren un incremento que va de un 10 a un 15%, esto derivado del pago de fletes; al no ser un estado productor, todo llega directamente de otras ciudades.

Por este motivo los productores, fábricas y sobre todo los comerciantes, dudan que los precios se estabilicen y mucho menos se reduzcan como lo anunció hace un par de días el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Un precio está casi por encima del doble de cuando se estaba vendiendo en el 2019. Entonces ahorita con los gastos de operación que se tiene en la materia prima que se tiene para los productores, ya no le pueden bajar a sus productos porque ya lo pagaron, ya está hecho, ya está almacenada; solo queda producir y distribuir. Por eso te digo que una cosa es que el presidente menciona una cosa, y otra cosa que acorto plazo digan van a bajar. Del interior de la república aquí a este lugar, estamos hablando que se incrementa de un 10 a un 15% por la cuestión del flete y gastos de operación.”

Por su parte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) anticipó que el retiro de aranceles se traducirá en una mejor oferta de precios que permitan hacerle frente a la inflación. Supermercados agregaron que han platicado con el Gobierno para establecer mecanismos de mercado, en un acuerdo pacífico y voluntario, que no implique un control de precios, con la finalidad de no afectar sus ganancias.