Eliminar el uso del cubrebocas fue una decisión responsable: CCC

La Secretaría de Salud de Baja California Sur (SSA) anunció a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud la determinación de que el uso de cubrebocas no sería obligatorio en espacios abiertos de todo el estado.

La medida fue aceptada y reconocida por parte de los empresarios, quienes enfatizaron que estas decisiones son tomadas con responsabilidad; en base a conocimiento científico que permite relajar las medidas de bioseguridad, ante la baja considerable de casos activos.

Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos y representante de la Mesa Covid, comentó que todos los esfuerzos realizados en los últimos meses dieron frutos positivos y las acciones realizadas han sido sustentadas en números que se registran de acuerdo a los casos activos.

El disminuir las medidas de bioseguridad no es algo nuevo, ciudades de diferentes partes del mundo ha comenzado a retirar el cubrebocas de los espacios abiertos; siempre bajo un estricto seguimiento dónde estas medidas no provocó un incremento considerable de casos activos

“En otras regiones de México y del mundo, tomaron estas decisiones ya hace dos, tres meses. En el caso de Los Cabos se ha sido muy precavido, muy observador, no se tomaron las decisiones muy rápido, incluso se esperó a ver las acciones que se realizaban durante la pandemia después de eventos dónde se registró gran movimiento de personas y de actividad”.

De acuerdo con la cámara empresarial, esta medida está a un paso de volver a la normalidad que se tenía antes de la pandemia. Julio Castillo enfatizó que esto no significa que no debemos atender las recomendaciones de las autoridades, sobre todo seguir cuidándonos en espacios cerrados, dónde el cubrebocas continua de manera obligatoria.

“Este es un paso cercano a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Yo digo que ha sido una decisión correcta, que ha sido en función de los números; de la situación que se está viviendo, de las proyecciones que se tienen. Eso no significa que no debemos seguir cuidándonos; debemos seguir observando la situación, que es clave seguir el proceso de vacunación. Ese tema es elemental, que la vacunación se de en las etapas que siguen, y el que no se ha vacunado que se vacune.”