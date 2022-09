Septiembre se acaba y ellas no han regresado a casa

Se han cumplido ya cuatro años de la desaparición de Lucía Fernanda García Juárez y un año de Liza Yesenia Reyes Contreras, ambas en el mes de septiembre en la ciudad de La Paz; no obstante, sus familias las siguen buscando y no pierden la esperanzas de tenerlas de regreso en casa.

De acuerdo a información proporcionada por el colectivo “Búsqueda x La Paz”, Lucía Fernanda García Juárez fue privada de su libertad el pasado miércoles 12 de septiembre del año 2018 en la capital de Baja California Sur. Fue vista por última vez entre las calles Sonora y Abasolo de la colonia “Manglito”. Dicho colectivo compartió a este medio periodístico que recientemente la familia de la joven acudió a la revisión de carpeta y dicen que no hay avance en ella.

El mismo panorama se ve en el caso de Liza Yesenia Reyes Contreras, que este próximo 23 de septiembre cumple un año de haber desaparecido también en La Paz. Fue vista por última vez en la colonia “Camino Real”, alrededor de las 7:00 de la mañana.

Conforme a la ficha emitida por el colectivo de búsqueda, la filiación de Liza Yesenia es tez morena, complexión robusta y cabello ondulado de color negro. Asimismo, como seña particular, cuenta con una cicatriz en la pierna y un lunar en la zona del labio.

Sus familias y la comunidad paceña continúan en la búsqueda de las mujeres de las cuales aún no han dado con su paradero; apoyados con los colectivos refieren que, no pararán hasta dar con ellas. Desde su desaparición se realizó el reporte correspondiente a las autoridades; sin embargo, estas no han dado respuesta. Siendo 2 de muchos casos más en Baja California Sur.