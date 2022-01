Elliot Page produce documental sobre la transición de género

Elliot Page, anteriormente conocido como la actriz Ellen Page, firmó como productor ejecutivo del documental ‘Nel Mio Nome’ dirigido por el italiano Nicolò Bassetti y que se estrenará en el Festival de Cine de Berlín.

De acuerdo con Deadline, el proyecto abordará la historia de cuatro amigos que comparten aspectos trascendentales en su vida, entre ellos la transición de género.

“Lo que más me llama la atención de Nel Mio Nome es la forma tan ingeniosa e intencional en la que se presentan todas las diferentes piezas que conforman la identidad de una persona”, dijo el actor y activista en un comunicado.

“Es una meditación sobre la humanidad trans, y nunca he visto otra película como esta. Me siento honrado de estar a bordo y no puedo esperar a que todos lo vean”, añadió.