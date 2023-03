Elon Musk confirma que la “Gigafactory” de Tesla estará en Monterrey

Durante el “Investor Daisy 2023” realizado en Texas, Estados Unidos, Elon Musk anunció oficialmente que la nueva Gigafactory de Tesla será construida en Santa Catarina, Nuevo León.

En el evento, el magnate empresario reveló la noticia y se dijo feliz por la creación de esta fábrica en tierras mexicanas.

Así mismo, se compartieron más detalles sobre el proyecto y el diseño que tendrá dicha ensambladora, la cual luce bastante ambiciosa.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ

— Tesla (@Tesla) March 2, 2023