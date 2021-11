Embarazo infantil, riesgos que enfrentan niñas en zona de la Marina

El embarazo infantil es otro de los riesgos que corren las pequeñas que trabajan en la zona de la marina del puerto y áreas turísticas, hasta altas horas de la noche, por lo que es una situación en la que el Sistema DIF a través del Programa de Atención al Menor y Adolescentes en Riesgo (Pamar) está trabajando para que se proteja a los niños, que puedan estudiar y quizá si ayudar a los padres pero sin correr tantos peligros.

Así lo informó la presidenta del Sistema DIF Los Cabos, Flora Aguilar Murillo, quien indicó que se está trabajando en un diagnóstico general a través de Pamar para analizar la situación sobre niños de la calle en el municipio de Los Cabos.

Indicó que Pamar se está dando a la tarea con más trabajadoras sociales porque no solo el riesgo es para las niñas, también para los niños que están trabajando, hay demasiados niños que trabajan en la calle, se está buscando la manera de integrarlos a la familia, analizar cuál es la situación en particular, no porque los niños anden en la calle con sus papás quiere decir que están siendo explotados, quizás se ven en la necesidad de apoyar a la economía familiar, pero esto los pone en riesgo.

Asimismo, indicó que muchas son familias que vienen de otros estados del país y lamentablemente traen arraigadas sus costumbres pero en particular esta situación de que ponen a sus hijos a vender, los coloca en un gran peligro.

Se les expone a los menores el tenerlos en la vía pública hasta por la noche y madrugada, por eso DIF se está dando a la tarea de platicar con los padres de familia, darles las herramientas para que ellos puedan sacar adelante su trabajo y que los niños disfruten su infancia y asistan a la escuela.