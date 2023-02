Regresan embarcaciones pescadoras que amenazan vida marina en BCS

Durante el pasado mes de diciembre activistas, biólogos y especialistas en el fondo marino solicitaron a las autoridades marítimas revisar los permisos de pesca de dos embarcaciones camaroneras que se encontraban en la bahía de La Ventana y alrededores de Isla Cerralvo, en La Paz.

Hoy, de nueva cuenta la biodiversidad marina se ve amenazada debido al arribo de dos embarcaciones, mismas que continúan realizando pesca de arrastre, modalidad que, de acuerdo al artículo 33 de la ley de Pesca, está prohibida, pues no se permite el uso de redes de arrastre en bahías y esteros, con excepción de aquellos casos en los que se tenga autorización por parte de las autoridades marítimas.

Carlos Lucero, pescador de la zona del Sargento y La Ventana, mencionó de manera exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos que actualmente las prácticas de arte de pesca efectuadas en esta zona marítima han causado un daño irreparable, ya que tanto la pesca de arrastre y el chinchorro son métodos ampliamente destructivos.

“El chinchorro, que le llaman arte de pesca, que de arte de pesca no tiene nada porque literal es llegar y tirar una red al mar y anclarla y dejarla ahí toda la noche, no creo que merezca ese mérito, está acabando literal con los peces, está dañando el fondo del mar y en esta zona era algo que no se practicaban en la magnitud que comienza a hacerse y lo que nos está dando miedo a nosotros y a las generaciones futuras es que este arte de pesca, si se puede decir, es el menos selectivo que existe o sea, va a matar todo y va a sacar todo”.