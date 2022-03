Embarcaciones comerciales y a la vista de todos depredan costas de CSL

El pasado miércoles prestadores de servicios náuticos, denunciaron la presencia de pangas comerciales dejadas por barcos industriales en zonas de “comercios”, lugar en donde hay cardúmenes, acciones de pesca ilegal muy cerca de las costas de Cabo San Lucas, destacando los inconformes que esta irregularidad representa un riesgo para las especies reservadas a la pesca deportiva y demás recurso marino, por lo que la comunidad marítima pide la intervención de las autoridades.

Glen Alberto Bercovich Pino, representante de la Unión de Embarcaciones de Pesca Deportiva dio a conocer que algunos capitanes reportaron que cerca de costas de Cabo San Lucas; en el área del Golden Gate, se encontraron una embarcación de pesca industrial con varias pangas.

“Lo que está haciendo el barco grande, es sembrar las embarcaciones, dejándolos en las áreas de pesca, los bajan en la mañana y las recogen en la tarde, ya van varios reportes de los compañeros de pesca deportiva y están enojados, por que el barco nodriza se podría llamar, no sabemos qué tipo de barco sea se está llevando todo, no pudieron tomar video, ni tomar foto ni nada, pero sí es un barco que trae varias pangas de pesca comercial”.

El entrevistado dijo, que este problema se reportó a las autoridades correspondientes y al parecer, anda una interceptora de la Armada de México de la Marina checando las embarcaciones e inspeccionado que todo esté bien.

Aseveró que la presencia de las embarcaciones comerciales e industriales están prohibidas en costas de la península y sobre todo pescar con cimbra, espera y las autoridades navales actúen ante el caso y vigilen la zona, debido a que ya van a empezar las embarcaciones a llegar a este puerto, así que es importante que la comunidad marítima mande evidencia para reportar el hecho y las autoridades correspondientes actúen.

“Todos los años, es el mismo problema no es la pandemia ni nada, sino la escasez de productos y más con la cuaresma, hay muy poco producto en los estados del macizo, Sinaloa, Nayarit, Sonora, entonces como allá no hay la producción, los barcos se vienen aquí, eso es lo que pasa, el daño que están haciendo es enorme porque pescan indiscriminadamente, mientras otros andan cuidando el traer una sola especie y/o picudo por embarcación y los barcos industriales no les importa agarrar 100, 200 o 500 piezas, ellos lo que quieren es volumen para ganar dinero”.