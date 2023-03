Regresa Emiliano Reducindo con la frente en alto tras su derrota

En entrevista exclusiva para CPS Noticias a su llegada, el joven boxeador Emiliano Reducindo habló sobre cómo fue su experiencia de pelea en Montenegro y la derrota que tuvo en su primera contienda contra el rival de Kazajistán, y cómo fue el desenvolvimiento durante esa pelea.

“Bien, perdí la batalla, pero me dejó mucha enseñanza, yo creo que la preparación fue distinta, tanto la que yo tuve como la que el sostuvo allá en su zona. Yo con mi entrenador Octavio no pudimos dar tiempo al sparring y eso bajó mucho mi rendimiento y por ahí aprovecho mi rival”.

Aseguró que esta segunda histórica competencia internacional que sostuvo, abonó para que creciera en experiencia y potencial a la hora de subir a los cuadriláteros, misma que le ha dado con el paso del tiempo y que también ha adquirido con los consejos de su padre, el histórico Ramiro Reducindo.

“Todo sirve, esta competencia me ayuda bastante en mi crecimiento como atleta y vendrán a corto plazo torneos donde sé que puedo dar mi más grande potencial entonces no hay que desanimarnos y seguir en la pelea y en la lucha”.

Confirmó que su próxima participación es en abril en un festival de boxeo y posteriormente regresará a los Juegos Nacionales Conade 2023, donde buscará hacer una gran actuación y dejar el nombre de Baja California Sur muy en alto en un deporte que comienza a convertirse en potencia, y puede ayudar a la causa de la meta de las 50 medallas de oro.

“Por ahora sigue enfocarse en el siguiente festival olímpico y posteriormente ver lo que sigue y enfilarse de cara a los Juegos Nacionales Conade en junio, donde junto con mis compañeros se buscará dar una histórica actuación para la causa sudcaliforniana”.

Finalmente, el atleta no se rendirá, aseguró que el respaldo de su familia, compañeros y afición es muy fuerte y eso lo empuja a seguir con su carrera para dar buenos resultados y no rendirse tras lo sucedido en Montenegro, si no que eso sirva de empuje para superarse en próximas competencias.