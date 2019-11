Eminem festeja 20 años de “Slim Shady” con reedición de aniversario

México, 26 Nov (Notimex).- El disco The Slim Shady LP, ganador del Grammy y con el que se dio a conocer el rapero y productor estadounidense Eminem, cumple 20 años y por ello tendrá una reedición de aniversario.

Fue en 1999 cuando Marshall Mathers III, su nombre real, presentó al mundo su alter ego “Slim Shady”, una persona egocéntrica, ofensiva, exagerada y controvertida, características que justamente fueron el sello de su álbum, cuyo contenido ofensivo de sus letras, le dio millones de fans.

La producción, conformada por temas como My name is, Guilty conscience, Brain damage, My fault, 97 Bonnie & Clyde y Role model, entre otras, representa el segundo material en la carrera de Eminem.

Tras dos décadas de su lanzamiento, The Slim Shady LP fue reeditado, informó Aftermath/Interscope Records, y la versión digital ya está disponible en las plataformas.

En lo que respecta al formato físico, el álbum, al que se le incluyeron 10 temas inéditos (versiones instrumentales y a capela), saldrá el 13 de diciembre y habrá dos versiones disponibles: triple LP y doble CD.

Cabe recordar que en octubre pasado, salió a la venta la biografía del rapero, Not afraid: The evolution of Eminem, escrita por Anthony Bozza y en la que confiesa que en 2007 estuvo a punto de morir a causa de una sobredosis.

Con ventas de más de 200 millones de discos en todo el mundo, Eminem ha sido desde sus inicios objeto de polémica, fue denunciado por su propia madre y ha sido investigado por amenazas a presidentes, como George W. Bush y Donald Trump.