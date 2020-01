Eminem incomoda con tema sobre atentado a Ariana Grande

Fans defienden a sus respectivos artistas; el rapero lanza su disco Music to be murdered by

México, 17 Ene (Notimex).- El rapero estadounidense Eminem desató una serie de reacciones con su nuevo material discográfico Music to be murdered by, sobre todo por el tema Unaccommodating, el cual tiene como eje central el atentado ocurrido en Manchester, Inglaterra, durante un concierto de Ariana Grande en 2017.

“Pero planeo gritar ‘bombas’ en el juego, como si estuviera fuera de un concierto de Ariana Grande esperando”, se escucha en uno de los versos de la canción, misma que ha provocado incomodidad entre los seguidores de la intérprete de Greedy, quienes han criticado no sólo la canción, sino todo el material.

En redes sociales, los fanáticos de Grande han comenzado una campaña con la que pretenden que nadie escuche las canciones del rapero; sin embargo, los seguidores de Eminem han recordado que él fue uno de los músicos que recaudó fondos para ayudar a las víctimas del siniestro.

Cabe recordar que en 2017, mientras se desarrollaba un concierto de Grande en un estadio en la ciudad antes mencionada, explotó una bomba al interior del recinto, lo que provocó la muerte de 22 personas y 59 heridos, así como secuelas psicológicas en la cantante.

Music to be murdered by es el álbum 11 de Eminem. Fue lanzado este viernes 17 de enero, por lo cual la polémica respecto a Ariana Grande se ha dado durante sus primeras horas en plataformas digitales. Además de la referencia al atentado, el álbum aborda temas como la depresión, los asesinos seriales y el control de armas.