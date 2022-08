Emite PGJE listado de números detectados usados para extorsión

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur emitió un comunicado informando a la ciudadanía sobre los números de teléfono que han sido identificados que han estado realizando llamadas de extorsión asegurando ser miembros del crimen organizado.

Durante los últimos días las llamadas han sido de parte de los teléfonos 6242459937, 6241606590, 6243581133, 7774251883, 3341720568, 3341720782, 6371330278, 6721111726, 8141642163, 8134819682, 8141591076,8141612589.

Dichos números han realizado secuestros virtuales y extorsiones. El modo en el que operan los criminales es, engañar a la víctima para que salga de donde se encuentre y adquiera un nuevo chip telefónico, de esta manera nadie puede comunicarse con la persona, después se les pide que se escondan en centros comerciales, iglesias o parques.

El siguiente paso es que, el delincuente se comunica con los familiares solicitando un pago para el supuesto rescate de la persona. La PGJE explicó que el grupo más vulnerable es el de los jóvenes de 15 a 20 años de edad.

De la misma manera, la Procuraduría proporcionó el siguiente ejemplo de la llamada que realizan los extorsionadores: aseguran ser “Soy del cartel * y tengo tu número porque me reportan que *, te queremos ayudar y el patrón da chance de que te salves porque ya confirmamos que te clonaron tu número, no te preocupes, ve y compra otro chip para que me des tu nuevo número y yo te estaré avisando cuando ya no haya riesgo, salte de tu casa porque te van a caer. Dame el teléfono de tu mamá/papá para avisarle que estarás bien y mándame foto para que vea que estas bien”.