Con emotivo mensaje se despide la novia de Octavio Ocaña tras su muerte

En una desgarradora carta que publicó en Instagram, Nerea González explicó que no ha encontrado la forma de explicarle a su hijo la ausencia de Octavio Ocaña.

Nerea acompañó la publicación con un video en el que se ve que el actor intenta enseñarle al pequeño, con quien convivía en familia, a usar patines.

“Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro Niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su ‘papá tavo’ ya no va a regresar a casa, tal vez no entienda aún el significado de lo qué pasó, él simplemente no volverá a verte nunca más, y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más”.