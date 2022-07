Empieza la municipalización de tramos del Corredor Turístico

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Ya dieron inicio con los trabajos de municipalización en el tramo de El Tezal sobre el Corredor Turístico, por lo que automovilistas y choferes deberán tener precaución al conducir.

Autoridades municipales empezaron a realizar los trabajos de adecuación de los carriles laterales del Corredor Turístico, colocando una serie de señalamientos y patrullas con elementos policiacos en puntos estratégicos de la zona de El Tezal.

Además de apreciarse obras de infraestructura vial y colocación de señalamientos preventivos frente a conocido negocio de mayoreo de origen estadounidense, así que los conductores deberán moderar su velocidad.

Cabe destacar que en el Corredor Turístico se han presentado una infinidad de accidentes automovilísticos en el que personas han perdido la vida, hecho que prendió focos rojos en autoridades y sociedad organizada, por lo que tomaron acciones inmediatas como urbanizar ciertos tramos de la carretera federal.

Es importante que los automovilistas y choferes tomen las medidas preventivas al conducir debido a que estas mismas acciones se llevan desde el Cerro Colorado hacía San José del Cabo.

Dentro del recorrido realizado por este medio informativo, se pudo apreciar que fuera del camellón de los carriles de alta velocidad se encuentran rocas que representan un riesgo para los automovilistas, por lo que la situación debe ser atendida.