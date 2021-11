Empiezan a llegar primeras ballenas a Los Cabos

Astrid Frisch Jordán, presidente de Ecología y Conservación de Ballenas y coordinadora nacional de la Red de Asistencia de Ballenas Enmalladas Raben, indicó que realizan una campaña de buenas prácticas de navegación para la temporada de ballenas, algunas ya empezaron a llegar a Los Cabos; refiriendo además, que de diciembre del 2020 a abril del 2021 se atendieron 33 reportes de cetáceos atrapados en redes a nivel nacional, en Los Cabos fueron 9 y Puerto Vallarta 11.

Así mismo ofrecerán cursos de capacitación para la atención de ballenas enmalladas, debido a que es muy importante cuidar a esto animales, es vital protegerlos, una gran cantidad de estos mamíferos marinos vendrán a reproducirse y tener sus crías, invitó a la población a que asistan este miércoles 10 de noviembre a la plática de orientación en el Pabellón Cultural de la República, para que aprendan sobre las ballenas y que más pueden hacer para cuidar a las “gallinas de los huevos de oro”, dijo la entrevistada para CPS Noticias.

“El cupo es limitado debido a la pandemia, no hay sistema de reservación, así que recomendamos al interesado llegue temprano para que no se quede afuera…La temporada en Los Cabos inicia el primero de diciembre, sin embargo, algunas ballenas ya están llegando ya hay algunos reportes, estamos recomendando a las personas mantener su distancia, ya que aún no es época de avistamiento y apenas son las primeras ballenas”.