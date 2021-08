Empleados de Apple se organizan en contra de acoso y discriminación

Aunque se ha avanzado en términos de derechos y diversidad en las organizaciones, lo cierto es que todavía queda mucho trabajo por hacer y, en los últimos años, una de las industria que ha alzado la voz en contra de la discriminación y el acoso es la de tecnología. Ya te hemos hablado de casos como el de Blizzard, pero ahora son los empleados de Apple los que quieren llamar la atención sobre el tema.

Un grupo de trabajadores de la empresa de la manzana decidió lanzar un sitio web llamado AppleToo con la intención de mostrar una serie de historias de empleados de todos los niveles que en la organización han sido víctimas de acoso o discriminación.

Tras la denuncia anterior el grupo sentencia ¡No más! Y agregan que tomaron la decisión de lanzar el portal tras haber agotado todas las vías internas.

Desde su lanzamiento, ocho empleados de Apple han compartido sus historias a través del sitio web AppleToo. Y es que cabe decir que solo alrededor de 15 empleados, actuales y anteriores de la compañía, participaron directamente en el esfuerzo de esta organización que, además de la página web también creó una cuenta de Twitter llamada Apple Workers (@AppleLaborers).

Aun así, el esfuerzo ya obtuvo el apoyo de personas como Timnit Gebru, que trabajó en Apple antes de unirse a Google en 2018. Después de que Gebru fuera despedida abruptamente de Google en diciembre de 2020, hizo públicas sus experiencias con el racismo y la discriminación en la empresa.

Pero ella no ha hablado tan públicamente sobre su tiempo en Apple. Ahora, le dijo al medio The Verge: “experimenté tantas cosas atroces cuando estaba en Apple, y siempre me pregunté cómo se las arreglaban para salir del centro de atención. Me alegra ver que los trabajadores de Apple se están organizando. Ya es hora de que Apple rinda cuentas”.