Emprende salud estatal jornadas vacunación contra el Virus del Papiloma Humano

Dentro de los esfuerzos que se realiza para prevenir la incidencia de enfermedades que pueden generar secuelas de gravedad, la Secretaría de Salud de Baja California Sur lleva a cabo jornadas para aplicar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas de 11 a 13 años de edad, cuyas madres, padres o tutores, accedan previamente mediante la firma de un consentimiento informado.

Estas campañas se efectúan a través de visitas que de manera programada y con el respaldo de las autoridades educativas, realizan las y los profesionales de enfermería a escuelas secundarias de los cinco municipios de la entidad, con la finalidad de proporcionar estos biológicos que son gratuitos y seguros a quienes forman parte de este grupo poblacional, informó la titular del ramo, Zazil Flores Aldape.

En el caso de las familias cuyas hijas no forman parte del sistema escolarizado, se hace el llamado para que acudan a la unidad de salud más cercana a su domicilio, a fin de que les sea suministrada esta dosis que protege contra los genotipos de VPH que se asocian a la presencia del cáncer cervicouterino, con lo que se reduce el riesgos desarrollar esta enfermedad en futuras etapas, abundó.

Con este esfuerzo se están recuperando coberturas en las menores de edad que durante la pandemia no pudieron recibir este biológico que se aplica en el brazo mediante una inyección intramuscular. Esta vacuna no contiene productos biológicos vivos, ni ADN viral, por lo que no es infecciosa, dijo la médica al agregar que el inmunizante no elimina infecciones ya existentes por VPH.

Asimismo, reiteró la convocatoria a las familias para que acudan con sus hijas e hijos menores de cinco años a la institución de salud más cercana para que completen sus esquemas de vacunación y de esa manera, puedan fortalecer sus defensas naturales contra padecimientos que pueden generar secuelas permanentes.