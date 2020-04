Empresa de renta de carros puso a disposición 3 vehículos para transportar a niños con cáncer a La Paz por Covid-19

San José del Cabo.– César Burgueño, quien tiene una empresa de renta de carros compartió a CPS Noticias que derivado a la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, han puesto a disposición las 24 horas 3 vehículos para transportar a niños enfermos de cáncer a la ciudad capital, para continuar con su tratamiento de una forma segura.

“Las madres de familia están coordinadas en WhastApp, están poniéndose de acuerdo porque se están yendo de dos en dos, ahorita están viendo las cuestiones de los hospitales de cómo es que van a estar trabajando, porque esos niños tienen que ir cada semana a las quimioterapias”.

Compartió que hasta el momento, como dicha iniciativa tiene poco que la arrancaron, apenas van por el cuarto niño para apoyarlo al traslado de tratamiento; destacando que la finalidad de realizar tan altruista y noble acción, es que los infantes no se expongan ahorita ante la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19 al tener sus defensas muy bajas.

“Las defensas de estos niños son muy bajas y sería fatal para ellos contraer una enfermedad de este tipo, por lo que buscamos que viajen a recibir su tratamiento de una forma 100% segura, sin exponerse ni a una gripe”.

De igual forma indicó que las unidades no son exclusivamente para los niños con cáncer, ya que dijo, si un niño con alguna otra enfermedad requiere ser trasladado a la ciudad de La Paz, las unidades también se encuentran a su disposición. Indicó que es muy gratificante ayudar al prójimo.

“La vida siempre te regresa las cosas positivas que haces, de una u otra manera y también este proyecto ha sido muy bonito, porque muchas personas se han anotado para estar pagando la gasolina de los viajes que hacen los niños, porque debemos aclarar que los niños no tienen que pagar carro ni gasolina, lo cual es un gran apoyo para sus familias”.

Finalizó indicando que afortunadamente mucha ciudadanía se ha sumando mediante las redes sociales a tan noble y gratificante proyecto.