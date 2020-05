Empresa dona una desinfección completa a instalaciones y ambulancias de Cruz Roja La Paz

Daniela Pérez

La Paz Este lunes 4 de mayo, una empresa socialmente responsable donó una desinfección completa a las ambulancias e instalaciones de la Cruz Roja Mexicana delegación Baja California Sur, esto en retribución al gran esfuerzo que están realizando durante la contingencia por el Covid-19, mencionó Adam Miranda, quien es gerente de dicha empresa.

“Es importante destacar la labor que realiza la Cruz Roja siempre, no nada más en este momento y es importante apoyarlos, sobre todo en los momentos más difíciles; por eso le nace a la empresa dar este apoyo social en donación”, señaló.

En total se desinfectaron 4 ambulancias y una unidad extra con la que cuentan para realizar traslados, además de la clínica completa en su interior y exterior. Cabe mencionar que también las cápsulas que se utilizan para el traslado de pacientes Covid-19 fueron desinfectadas, por lo tanto el virus en ellas quedó neutralizado.

Adam Miranda también señaló que el producto esencial con el que realizan esta desinfección es ozono, el cual no es tóxico y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el producto más eficiente en la erradicación de virus y bacterias, “es 10 veces más potente que el cloro o cualquier derivado o químico que desinfecte, por eso la importancia de usar ozono en estos momentos”, explicó.

Señaló que las labores de desinfección de este tipo deberían realizarse en todas las áreas, pero con mayor énfasis en hospitales, clínicas, bodegas y oficinas, ya que en estos lugares hay más flujo de personas.

“Por el tráfico que tiene por ejemplo, un Seguro Social te pudiéramos decir que cada 15 días por el gran tráfico de pacientes que tiene y el virus que puede estar contenido en la institución, mientras que en un hogar lo recomendamos de 20 a cada 30 días, pero también es muy importante que tengamos el resto de los cuidados sanitarios también”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a que, así como lo han hecho los gobiernos, la sociedad civil organizada y lo está haciendo el personal médico, la ciudadanía también ayude en la erradicación del virus cumpliendo las recomendaciones sanitarias.

“El tema del virus es muy complejo y delicado, pero lo que nosotros estamos aportando de manera negativa al no tener los cuidados lo volvemos más complicado, si apoyamos a nuestros médicos, enfermeros y socorristas, vamos a lograr el objetivo, que es el que todos queremos ahorita: restablecer la economía, pero ya nada más falta como ciudadanos poner nuestro granito de arena”, concluyó.