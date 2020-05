Empresarios buscan levantar bandera de comunidad segura, es importante resguardarse en casa

Cabo San Lucas.- Carlos Tinoco Balderas, presidente de empresarios del Centro Amigos de Cabo San Lucas, dijo que es importante que la ciudadanía se resguarde en casa y acate las disposiciones de las autoridades de salud, ya que no obedecer las instrucciones sanitarias y el aislamiento social, es alargar la afectación en materia de salud y aspecto económico, además de que estaríamos dando la imagen de un destino inseguro.

“Lo más delicado de no obedecer, es que estamos alargando la afectación tanto en la salud como en lo económico; claro que es muy difícil para todos entender esa privación de la libertad como muchos lo denominan, el asimilar que tengo que estar aislado y encerrado no es fácil, sin embargo debemos de creer y obedecer a quienes están en contacto con los profesionales que están opinando sobre este tema”.

Insistió que el no acatar el aislamiento provocará más afectaciones no sólo al sector empresarial sino a la clase trabajadora ya que sin empleo no habrá ingresos, es por eso la importancia de apegarse a las disposiciones de salud.

“Con estas acciones estamos mandando un mensaje de comunidad insegura y que no está lista para recibir de una manera saludable y segura a los turistas que vienen y derraman la economía”.

Puntualizó que la única industria y la más importante en la región es la turística y si no se está listos para una certificación o una calificación de comunidad segura, ” lo que estamos causando es que vean quienes ya pueden viajar hacia otros destinos que Los Cabos no es la mejor opción”.

Concluyó que es importante obedecer a quienes están en contacto con los profesionales.