Empresarios de Los Cabos piden resolver ambulantaje y desarrollo urbano

Al inicio de su administración, el alcalde Óscar Leggs Castro se comprometió, mediante el documento “Vamos x 10”, a atender los principales problemas que aquejan desde hace muchos años a Los Cabos.

Entre los temas que se comprometió a trabajar la actual administración, es mejorar la distribución del agua potable, presentar el nuevo Plan de Desarrollo Urbano y resolver el ambulantaje de la zona de la playa El Médano, el cual ocasiona serios problemas de seguridad.

Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, resaltó la necesidad de que, el próximo año, el Ayuntamiento de Los Cabos presente la consulta ciudadana del Plan Desarrollo Urbano (PDU), con el objetivo de mejorar la infraestructura y establecer un crecimiento ordenado del municipio.

“Los otros compromisos tienen que ver con desarrollo urbano y planeación, estamos trabajando en el tema para que se saque a la consulta ciudadana el nuevo PDU. Las organizaciones están trabajando en el Consejo Consultivo, el Consejo Coordinador tiene voz como organizaciones, no nada más nosotros, también los colegios y muchas instituciones de educación. Esperamos que, si no está este año, el próximo, a principios, podamos estar en condiciones de convocar ya a lo que es el PDU y lo que tiene que ver con planeación”.

Otro de los temas que quedaron pendientes por resolver este año, fue el incremento al ambulantaje en la zona turística de Cabo San Lucas. El Consejo Coordinador mencionó estar consciente de la situación económica que se vive en otras partes del país, lo cual obliga a las familias a mudarse a Los Cabos y dedicarse a esta actividad.

Para Castillo Gómez, el regular a los comerciantes es uno de los temas más complicados y que menos avance tiene, pero señaló que las autoridades han implementado acciones para frenar el incremento en el número de vendedores ambulantes.

“El tema del ambulantaje es un tema que está dentro del “Vamos x 10”, pero como les dije, son temas muy difíciles y complejos. Ahorita las condiciones sociales del país nos están generando que más gente de otras partes del país llegue a Los Cabos, lo primero que hacen es buscar trabajo en el ambulantaje. Ese punto sí lo traemos, es uno de los puntos que más atorados tenemos, esto no quiere decir que la autoridad no esté conteniendo un poco, pero no lo está resolviendo”.