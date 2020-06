Empresarios de CSL reportan 2 mil plazas laborales perdidas; buscan cómo salvar a las Mipymes

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.– Robin Hernández, integrante de los empresarios del Centro Amigos de Cabo San Lucas, dio a conocer que la apertura del 30 por ciento en negocios de Los Cabos es positivo, aunque será difícil la recuperación económica; lo más importante es mantener el empleo de cientos de personas, algo bueno dentro de esta nueva realidad.

“Se registrarán puras pérdidas, es decir, no se proyectará ninguna ganancia de aquí a diciembre, pero que los negocios estén abiertos significa empleos para los trabajadores, eso es algo muy bueno ya que de ese trabajo viven demasiadas familias, hasta ahora nosotros vemos una pérdida de más de 2 mil empleos”.

En cuanto a la crisis que genera esta pandemia con el desempleo de 2 mil personas que ya no van a seguir trabajando en la zona Centro de CSL, es porque los negocios no resistieron la contingencia y quebraron, así que empresarios del Centro buscan los mecanismos para que las micro y pequeñas empresas sobrevivan a esta contingencia sanitaria.

“Cantidad de empleados que representan a aquellas empresas ya no van a poder seguir, bartender, barman, garroteros, gerentes, subgerentes, meseros, entre otros puestos, crisis que lógicamente matan a las empresas pequeñas y medianas”.

Recalcó que Empresarios del Centro buscan los apoyos con Cámaras empresariales para en coordinación con autoridades estatales tratar de salvar a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que son las que pusieron todo su patrimonio en apostar por este destino”

Explicó que lo relacionado a la operatividad de los bares y centros nocturnos éstos estarán inactivos, los únicos abiertos son los restaurantes, incluso los que tienen venta de bebidas embriagantes, que irán abriendo de manera paulatina.

Detalló que hasta el día de hoy en la Zona Cero o Centro de Cabo San Lucas abrirán alrededor de 7 a 5 restaurantes, ya que empresarios decidieron abrir de manera paulatina, esto en un lapso de una semana, “todo depende de qué tan rápido cumplan con los lineamientos de sanidad y suministros para operar”.

En cuanto a los centros nocturnos y bares, dijo que no hay una fecha definida para su apertura, ya que son de los últimos negocios que se activarán, por lo que esta semana integrantes de la vida nocturna de CSL buscarán un acercamiento con las autoridades de turismo para abrir lo más pronto posible.