Empresarios y desarrolladores deberán pagar lo justo ante manejo de aguas residuales

La mañana de este miércoles se hizo entrega de 2 unidades tipo vactor para el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de (OOMSAPAS Los Cabos), mismos que se utilizarán para el desazolve de las tuberías y pozos de visita de Los Cabos.

Durante la intervención del alcalde Oscar Leggs Castro, realizó un llamado a empresarios y desarrolladores para que realicen práctica acorde a la normatividad en relación a la limpieza de las fosas sépticas y, con ello, evitar una saturación en las líneas del drenaje.

“Que empresarios, desarrolladores paguen lo justo y no hay vuelta de hoja, no es que ya conseguí permiso o a mí me dio permiso el alcalde porque les siguen diciendo algunos por ahí, a mí me dio permiso el alcalde, si quieres háblale, eso nos mete en líos. Yo siempre le eh dicho a OOMSAPAS, ustedes tienen la obligación de hacer cumplir la ley y el que tenga que pagar habrá de hacerlo”.