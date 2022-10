Empresarios exigen que impuesto sobre el hospedaje se quede en Los Cabos

El rezago de infraestructura social que vive el municipio ha generado caos y ha provocado que tanto el gobierno del estado como el Ayuntamiento de Los Cabos, implementen una serie de impuestos para poder subsanar la carencia que tiene el destino.

Si bien, en primera instancia la bancada del Partido del Trabajo (PT) buscaba reducir el presupuesto del Fideicomiso de Turismo (Fiturca), los empresarios se rehusaron a disminuir uno de los ingresos principales de promoción del destino. Para la iniciativa privada es necesario inyectar más recursos al Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (Fois).

Por lo que buscan incrementar en 1% el Impuesto Sobre Hospedaje, y destinar la mayor parte de lo recaudado a los presupuestos de los proyectos de obra que busca ejecutar el fideicomiso, explicó Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos.

“Lo que les decíamos era que no podemos quitarle a quien está produciendo la visita y la afluencia de turistas, que al final de cuentas genera también impuestos, y también genera ingresos. Necesitábamos pensar en una fórmula que no afectará a esto y que además pudiéramos tener un ingreso para la obra social.En este momento Los Cabos necesita una inyección muy fuerte, urgente de dinero para obra social, porque nos está alcanzando este desfasamiento; producto se produce no se le regresa al municipio para poder solucionar los problemas que genera este crecimiento económico”.